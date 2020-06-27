Наслідки довічні: вчені назвали ускладнення після COVID-19

Коронавірус дає довічні ускладнення (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали ускладнення, які можуть отримати пацієнти після коронавірусу

Наслідки коронавірусу можуть бути набагато небезпечніше, ніж заявляли раніше медики та вчені. Кожен третій пацієнт, який переніс хворобу, може отримати довічні проблеми зі здоров'ям. Як зазначили медики, основними наслідками COVID-19 є пошкодження легенів, хронічна втома і навіть психологічний розлад.

Наслідки перенесеного коронавірусу можуть бути дуже серйозними. Дослідження Національної служби охорони здоров'я Великобританії показало, що вірус може викликати ураження серцево-судинної системи, легенів, ураження мозку і навіть підвищувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Про це пише видання The Daily Telegraph.

Як зазначили вчені у своєму дослідженні, у 30% пацієнтів, які вилікувалися від коронавірусу, надалі розвивається фіброз легенів, у 50% - серйозні й довічні фізичні, когнітивні та психологічні порушення здоров'я.

У кожного десятого пацієнта після виписки лікарі діагностують гострі ураження серцево-судинної системи, а у 70% спостерігаються проблеми з психікою і маревні розлади.

За даними медиків, найважчі ускладнення спостерігаються у людей старше 40-50 років. У таких пацієнтів довічні ускладнення розвиваються набагато частіше.

Крім того, ускладнення зі здоров'ям у довгостроковій перспективі також можуть спостерігатися у пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій або безсимптомній формі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дали прогноз про коронавірус і сказали, що він може зникнути сам по собі.

А також розповідали про те, що лікар оцінив ризики зараження COVID-19 на пляжах і у воді.

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Автор: Анна Шиканова