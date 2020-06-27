ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наслідки довічні: вчені назвали ускладнення після COVID-19

STYLERЖиття    27.06.2020 - 13:58
Наслідки довічні: вчені назвали ускладнення після COVID-19
Коронавірус дає довічні ускладнення (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали ускладнення, які можуть отримати пацієнти після коронавірусу

Наслідки коронавірусу можуть бути набагато небезпечніше, ніж заявляли раніше медики та вчені. Кожен третій пацієнт, який переніс хворобу, може отримати довічні проблеми зі здоров'ям. Як зазначили медики, основними наслідками COVID-19 є пошкодження легенів, хронічна втома і навіть психологічний розлад.

Наслідки перенесеного коронавірусу можуть бути дуже серйозними. Дослідження Національної служби охорони здоров'я Великобританії показало, що вірус може викликати ураження серцево-судинної системи, легенів, ураження мозку і навіть підвищувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Про це пише видання The Daily Telegraph.

Як зазначили вчені у своєму дослідженні, у 30% пацієнтів, які вилікувалися від коронавірусу, надалі розвивається фіброз легенів, у 50% - серйозні й довічні фізичні, когнітивні та психологічні порушення здоров'я.

У кожного десятого пацієнта після виписки лікарі діагностують гострі ураження серцево-судинної системи, а у 70% спостерігаються проблеми з психікою і маревні розлади.

За даними медиків, найважчі ускладнення спостерігаються у людей старше 40-50 років. У таких пацієнтів довічні ускладнення розвиваються набагато частіше.

Крім того, ускладнення зі здоров'ям у довгостроковій перспективі також можуть спостерігатися у пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій або безсимптомній формі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дали прогноз про коронавірус і сказали, що він може зникнути сам по собі.

А також розповідали про те, що лікар оцінив ризики зараження COVID-19 на пляжах і у воді.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України исследованиеCOVID-19Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся