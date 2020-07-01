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В Україні хворі коронавірусом стали легше переносити хворобу

STYLERКоронавірус    01.07.2020 - 10:05
В Україні хворі коронавірусом стали легше переносити хворобу
В Україні коронавірус йде на спад (колаж РБК-Україна)

В Україні поступово скорочується кількість нових захворювань коронавірусом

В Україні в останні дні захворюваність коронавірусом пішла на спад. Також стало зменшуватися кількість людей, яким необхідна госпіталізація. Про це свідчить статистика первинних даних ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я.

Доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній розповів, що з початку червня суттєво зросла частка людей, у яких не було ніяких симптомів під час звернення. Таких українців 60%.

За словами експерта, в українців останнім часом спостерігається легкий перебіг хвороби.

"Проведений аналіз свідчить про те, що серед нових інфікованих істотно зросла ймовірність легкого перебігу хвороби. Про це свідчить зменшення кількості смертей. Порівнюючи нові дані з прогнозом від 19 червня, можна сказати, що темпи поширення епідемії зменшуються, але при цьому все ще залишаються високими", – сказав Загородній "Обозревателю".

За станом на ранок 1 липня в Україні фіксують зменшення кількості нових випадків коронавіруса - за минулу добу заразилися ще 664 людини. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. Такі дані наводить карта Центру громадського здоров'я.

Крім того, за минулу добу одужали 433 людини, що майже в 5 разів більше, ніж вчора. Всього з початку епідемії захворіли 44 998 осіб.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Коронавірус
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