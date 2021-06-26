Український літак "Мрія" здув паркан на авіабазі британських ВПС: видовищне відео

До Англії Ан-225 - найбільший літак у світі - прилітав у рамках своєї комерційної місії з підтримки виведення сил НАТО з Афганістану. Так, "Мрія" привезла на базу британських ВПС 3 вертольоти RAF Puma.

Після того як вантаж був доставлений, літак пішов на зліт.

Літак "Мрія" на авіабазі Брайз-Нортон у Британії (фото: twitter.com/MattSmartie999)

Журналісти та фотокореспонденти на авіабазі відійшли подалі, щоб зняти цей момент ззаду, і отримати ефектні кадри, як "Мрія" йде у небесну далечінь.

Однак 6 турбовентиляторних двигунів Ан-225 створили такий повітряний потік, що дерев'яна огорожа, встановлена по периметру бази, не вистояла, покосилася і впала.

На відео видно, що у представників ЗМІ біля паркану така ситуація викликала сміх. Вони просто відійшли трохи далі, і продовжили зйомку.

Пізніше до огорожі, що впала, почали під'їжджати поліцейські, щоб дізнатися, чи все в порядку.

Відео: Українська "Мрія" при зльоті здула паркан на авіабазі в Британії

Тим часом в мережі з'явилося приголомшливе відео, як Ан-225 "Мрія" здійснював цей рейс "Карачі - Брайз Нортон - Київ", як проходила місія, а також види з кабіни пілота.

Відео: як літак "Мрія" здійснював рейс з Афганістану до Британії та назад до України

Український літак Ан-225 "Мрія" належить "Авіалініям Антонова" - підрозділу компанії "Антонов", спеціалізується на міжнародних вантажоперевезеннях.

У парку авіакомпанії один Ан-225 Мрія, сім Ан-124-100 Руслан, один Ан-22 "Антей", два Ан-12, один Ан-26 і один Ан-74Т.

Авіакомпанія щорічно перевозить сотні тисяч тонн унікальних вантажів, у тому числі тих, які інакше неможливо перевезти, до 800 аеропортів по всьому світу. І Ан-225, і Ан-124 часто зафрахтовані НАТО (включаючи збройні сили Великої Британії, Данії, Голландії та Італії) і використовуються для перевезення вертольотів по всьому світу.

При максимальній злітній масі 640 тисяч кг (максимальне корисне навантаження 250 тисяч кг) "Мрія" є найважчим літаком у світі.

Українська "Мрія" доставила до Британії 3 вертольоти з Афганістану в рамках місії для НАТО (фото: twitter.com/MattSmartie999)