Український поп-ідол 90-х несподівано повернувся на сцену: з'явилися фото

EL Кравчук повернувся на сцену (Фото: Прес-служба)

Популярний співак представив уривок своєї нової пісні на "Лізі Сміху"

Кумир 90-х, відомий український артист ЕL Кравчук повертається на сцену – він став одним із запрошених гостей команди "Відпочиваємо разом" на Другій грі "Лізі сміху" в рамках Зимового кубка. Цього разу на сцену вийде п'ять команд: збірна Кременчука, Fazzers, "Відпочиваємо разом", "Дикий молодняк" і "Дніпро".

ЕL Кравчук зізнався, що для нього участь у гумористичному телевізійному проекті – абсолютно новий досвід.

EL Кравчук повернувся на сцену

"Я вперше беру участь у подібному гумористичному телевізійному проекті, хоча з дитинства я є прихильником подібних програм. Ми кілька разів репетирували з командою і іншими запрошеними артистами. І, повірте, якщо б я не був вишенькою на торті цього виступу, ви б мене тут не побачили", - розповів артист після зйомок шоу.

EL Кравчук повернувся на сцену

Під час свого виступу на Зимовому Кубку EL Кравчук презентував уривок з своєї нової пісні, яка називається "Алло".

"За час репетицій її вже встигли багато хто за лаштунками вивчити і навіть почали наспівувати, що дуже приємно", - розповів артист зізнався, що давно вже знайомий з ведучим проекту Євгеном Кошовим, так як його дружина Ксенія багато років тому була учасницею балету EL Кравчука.

"Більше того, Ксюша знялася у двох моїх кліпах, а в одному з відео під назвою "Божевільна" навіть зіграла головну роль", - додав співак.

EL Кравчук повернувся на сцену

Подивитися Другу гру у рамках Зимового Кубка "Ліги сміху" можна буде на телеканалі "1+1" у п'ятницю, 29 листопада, о 20:25.