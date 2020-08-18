Український співак ледь не загинув на зйомках кліпу: був за крок від трагедії

Молодий український співак, суперфіналіст проєкту "Голос країни" Сергій Асафатов (ACAФАТОV) ледь не загинув на зйомках свого дебютного кліпу.

Сергій Асафатов знімав свій дебютний кліп на пісню "Море" в аеропорту "Бориспіль". За сюжетом відеоролика музикантові довелося покататися на спортивному мотоциклі по злітно-посадковій смузі й це ледь не обернулося трагедією.

"Ми знімали один з дублів, де я мчу по злітній смузі неподалік від літака, що йде на посадку. У якийсь момент гул двигунів відволік мене, і я не впорався з керуванням. Все відбувалося як в сповільненій зйомці. Кажуть, що у людини в подібних ситуаціях все життя пролітає перед очима, але у мене було більше схоже на стоп-кадр. у наступну мить я побачив, як до мене мчать перелякані оператори ", - розповів АСАФАТОV в коментарі для видання OBOZREVATEL.

АСАФАТОV - Море (Official Music Video)

Однак, все обійшлося і в результаті події молодий музикант не постраждав.

Сергій Асафатов займається музикою з раннього дитинства, він сам пише музику і грає на багатьох музичних інструментах. У 2020 році він дійшов до суперфіналу, але поступився перемогою в проєкті Роману Сасанчіну.

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