Украинский певец едва не погиб на съемках клипа: был в шаге от трагедии

Молодой украинский певец, суперфиналист проекта "Голос країни" Сергей Асафатов (ACAФАТОV) едва не погиб на съемках своего дебютного клипа.

Сергей Асафатов снимал свой дебютный клип на песню "Море" в аэропорту "Борисполь". По сюжету видеоролика музыканту пришлось прокатиться на спортивном мотоцикле по взлетно-посадочной полосе и это едва не обернулось трагедией.

"Мы снимали один из дублей, где я мчусь по взлетной полосе неподалеку от идущего на посадку самолета. В какой-то момент гул двигателей отвлек меня, и я потерял управление. Все происходило как в замедленной съемке. Говорят, что у человека в подобных ситуациях вся жизнь пролетает перед глазами, но у меня было больше похоже на стоп-кадр. В следующий миг я увидел, как ко мне мчатся перепуганные операторы", – рассказал АСАФАТОV в комментарии для издания OBOZREVATEL.

АСАФАТОV - Море (Official Music Video)

Однако, все обошлось и в результате происшествия молодой музыкант не пострадал.

Сергей Асафатов занимается музыкой с раннего детства, он сам пишет музыку и играет на многих музыкальных инструментах. В 2020 году он дошел до

суперфинала, но уступил победу в проекте Роману Сасанчину.

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