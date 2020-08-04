Український гурт присвятив пісню 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів

15-річний Даня Дыдік став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року (фото: )

"Кімната Гретхен" долучилися до проекту "Так працює пам’ять", присвяченому загиблому Данилу Дідіку

Дніпровський гурт "Кімната Гретхен" випустив нову версію пісні "Імбир".

Композиція з’явилась в рамках заснованого журналістом та музикантом Русланом Горовим проєкту "Так працює пам’ять", який присвячений 15-річному харківському патріотові Данилу Дідіку, що загинув під час мирної ходи у Харкові у 2015 році від уламків протипіхотної міни, закладеної проросійськими терористами.

"З місяць тому Руслан Горовий звернувся до нас з пропозицією взяти участь у музичному проекті "Так працює пам’ять"… Ми погодились одразу, адже це наш скромний внесок, як музикантів, у загальну місію проекту. Кожен трек - це ще один спосіб не дати згаснути пам’яті про українського патріота, котрий пішов з життя у неприпустимо юному віці… Якщо ви не в курсі предмету розмови – просто поцікавтесь у зручний для вас спосіб. В епоху пошукових систем та соцмереж це неважко. Саме так і має працювати пам’ять", - каже лідер гурту Антон Кістрін.

За його словами, подібні проєкти дуже важливі, оскільки не дозволяють загубитися у інформаційному шумі важливим речам.

"Інформаційний шум сьогодення з кожним днем міцнішає, нас намагаються годувати фейковими новинами і штучноствореними ідеями. У ньому так просто загубитися і втратити пам’ять про речі, які не варто забувати ніколи!.. Ми, як автори пісні, так само, як і куратори проєкту, будемо вдячні кожному за прослуховування, поширення і коментарю!" - наголосив музикант.

"Кімната Гретхен" випустили "світлу версію" пісні "Імбир" для проєкту "Так працює пам'ять"

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