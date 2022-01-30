Український пес-розвідник Вася на фронті вирвався з полону окупантів. Відгриз собі лапу (фото)

Пес породи Кане-Корсо на фронті в розвідці морської піхоти пройшов чимало - у нього за плечима і пункт постійної дислокації, і полігони, і сектор, і місяці життя в бліндажі нарівні з іншими бійцями.

"Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей", - йдеться в публікації.

Також Білозерська зазначила, що Вася мав служити разом з її хвостатим бойовим улюбленцем на прізвисько Бусинка, але доля розпорядилася інакше.

Так, нещодавно вона дізналася про зникнення пса-розвідника, який, очевидно, задумався про романтику на передовій і відправився шукати подружку.

Тоді морпіхи почали пошуки свого хвостатого побратима, і підняли дрон, щоб обстежити місцевість. Так і з'ясувалося, що Вася потрапив у пастку, заплутавшись прямо перед окопами бойовиків в дроті.

"Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно. Розвідники все одно планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли... Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні. Така доля..." - пише Білозерська.

Собаці надали медичну допомогу. Тепер розвідник Василь вже своє відслужив, і відправився на дембель. Пса відвезли в село до батьків господаря.

Бійці ЗСУ допомагають пораненому псу-розвіднику Васі, який врятувався від полону бойовиків на Донбасі (фото: facebook.com/bilozerska)