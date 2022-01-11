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Український "пес-патріот" підірвав мережу своїм відео і став зіркою ТіК Ток

Автор: Людмила Жукова

Вже не вперше українські собаки підкорюють серця людей. Цього разу зіркою ТіК Ток стала "патріотична" вівчарка Вайріс, яка допомагає з роботою прикордонникам.

Відео з твариною опублікували на сторінці Державній прикордонній службі України.

Собака стала зіркою соцмережі

Відзначається, що після сюжету про "собаку-патріота", який вийшов на суспільному, на Facebook ролик подивилися більше мільйона людей.

"Вітаємо мільйонершу з Тіктока-службову собаку Вайріс ще з одним мільйоном-тепер і на Facebook. Сюжет суспільного про вівчарку, яка служить у Херсонському загоні, опублікований на сторінці Держприкордонслужби напередодні Нового року, вже охопив понад 1,3 млн аудиторії соцмережі, зібрав понад тисячу позитивних коментарів і понад 58 тисяч лайків", - повідомили на сторінці.

Чому Вайріс це пес - "патріот"?

Вівчарці всього три роки, вона служить в Херсонській області і допомагає у всьому нашим прикордонникам. Тварина завжди відповідає гавкотом на привітання"Слава Україні".

Як ми раніше писали, в Україні помічений пес, який реагує на привітання "Слава Україні".

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