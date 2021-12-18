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Український патрульний у свій вихідний героїчно врятував дитину з охопленої вогнем квартири (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Сєвєродонецьку патрульний поліцейський Михайло Бойко у свій вихідний день героїчно врятував дитину, яка перебувала в палаючій квартирі.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

Так, інцидент стався вчора, 17 грудня, на вулиці Першотравневій.

Зазначається, що поліцейський вийшов на пробіжку, однак отримав дзвінок від дружини. Вона розповіла, що трапилась пожежа у їхньому під'їзді.

Патрульний побіг туди й дізнався від сусідів, що у палаючій квартирі перебуває дитина та було чути крики й плач. Він кинувся на порятунок і до прибуття пожежників вибив замок дверей.

Там він побачив на підлозі непритомного хлопчика. Тому він взяв дитину на руки та виніс її до під’їзду, де стояли люди.

Поліцейський у свій вихідний врятував дитину з палаючої квартири (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

"Після цього сусіди повідомили, що у квартирі можуть ще перебувати діти. Михайло знову повернувся у квартиру, яка палала. Оскільки задимлення не дозволяло пересуватися у повний зріст, патрульному довелося повзки пробиратися кімнатами у пошуку дітей. Проповзши декілька метрів, Михайло закричав, щоб хтось відгукнувся, але ніякої відповіді не пролунало. Зрозумівши, що більше не може перебувати в приміщенні, через нестачу повітря, патрульний вибіг надвір", - йдеться у повідомленні.

Згодом врятований хлопчик прийшов до тями й розповів, що крім нього у квартирі нікого немає. Дитину госпіталізували до лікарні.

Раніше ми повідомляли, що київські "копи" допомогли породіллі та заслужили повагу.

Також ми писали, що в Одесі поліцейські врятували чоловіка, який хотів викинутися з 9-го поверху.

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