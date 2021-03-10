Український нардеп підтримав Лукашенка та пригрозив карою "ворогам народу"

Також Шевченко пообіцяв разом з ним показати, як "світом правити в інтересах простого народу".

Об'єктом різких і нецензурних висловів нардепа став Telegram-канал Nexta, який фактично є рупором опозиції Білорусі, і веде хроніку акцій протесту після президентських виборів у цій країні.

"Nexta - ви просто боягузливі пі**раси. Всі, хто на Батьку ллють цю брехню, кінчені му**ки та виродки. Лукашенко від народу і для народу. І ми разом, вам ще покажемо, як правити світом на благо простого народу", - написав Шевченко.

Також депутат звернувся до українців та розповів про "іноземних агентів" і "ворогів народу".

"Почекайте ще трохи. Ми проженемо цих закордонних агентів, що заполонили нашу країну, як у владі, так і в ЗМІ. Буде їм ще народний суд. Всі вороги народу будуть засуджені та покарані", - йдеться у публікації.

Свій емоційний пост Шевченко закінчив фразою "З нами Бог, з нами народ - великої України!"

Скрін посади нардепа Євгена Шевченка (t.me/evgeniishevchenko)

Зауважимо, що в "Слузі народу" вже порушувалося питання про виключення нардепа Євгена Шевченка з фракції. Спочатку про такі санкції у партії заговорили після участі політика в ефірі російського телебачення, де він повторював риторику Кремля щодо ситуації на Донбасі.

Також нардеп нерідко на просторах інтернету розповідав про "адептів Держдепу США і Сороса" в Україні та інше.

Пізніше Шевченка "відзначився" поїздкою до Білорусі, де в Мінську фотографувався з представником режиму Лукашенка. Наприкінці 2020-го глава фракції "СН" Давид Арахамія на прес-конференції заявив, що Шевченко регулярно просить виключити його з фракції.