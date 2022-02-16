Український медик-силач зубами протягнув "швидку" з десятьма дітьми

У Львові лікар-педіатр і рекордсмен Книги рекордів Гіннеса Олег Скавиш (Тягнизуб) своїми зубами протягнув карету "швидкої допомоги" з десятьма дітьми всередині. Такий незвичайний перфоманс став частиною акції з метою привернути увагу громадськості про кампанію вакцинації від поліомієліту.
Про це передали в прес-службі Львівської облдержадміністрації.
Медик-силач тримав у зубах лебідку, яка була прикріплена до автомобіля "швидкої", і тягнув транспорт вагою близько 3 500 кілограмів з десятьма дітьми в салоні під оплески очевидців і об'єктиви камер.
Благодійник, педіатр та ендокринолог Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центру Тягнизуб зазначив після демонстрації сили, що такою активністю привертав увагу батьків, що про здоров'я дітвори необхідно дбати з дитинства.
"Я насправді дуже поважаю такі заходи! Вони важливі! Дякую, що прийшли! Вакцинуйтеся і будьте здорові, всім добра!" - сказав рекордсмен після акції в сквері "На Валах".
Львівський лікар-силач Тягнизуб протягнув авто "швидкої" з десятьма дітьми (фото: loda.gov.ua)
Захід пройшов за підтримки місцевої влади та представників медичної спільноти області. Керівник Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко звернула увагу, що завдяки вакцинації лише у двох країнах світу ще циркулює вірус поліо - в Афганістані та Пакистані.
"Тому Україні, щоб уберегтися від хвороби, необхідно всіх діток від 6 місяців до 6 років, які ще не отримали щеплень від поліо, провакцинувати", - сказала вона.
В ОДА нагадали, що в Україні наприкінці 2021-го два випадки поліомієліту виявили у Рівненській та Закарпатській областях. Їх виявлення розцінюють як спалах захворюваності, оскільки хвороба легко передається, а ліків проти неї не існує. Єдиний спосіб попередити недугу - вакцинація.
Вірус поліомієліту вражає центральну нервову систему і може призвести до паралічу м'язів - після перенесення поліо людина може залишитися інвалідом на все життя або навіть померти. Щоб дізнатися, як і коли дитині слід отримати щеплення від поліо, необхідно звернутися до сімейного лікаря.
У Львівській області кампанія з щеплень від поліомієліту дітей віком від 6 місяців до 6 років стартувала 1 лютого і триватиме по 22 лютого.
Акція була присвячена кампанії з вакцинації дітей від поліомієліту (фото: loda.gov.ua)
Нагадаємо, перед цим силач Олег Скавиш "Тягнизуб" встановив новий світовий рекорд - у Чорноморську він протягнув морське судно вагою в 614 тонн на відстань 16,3 метра, тримаючись зубами за залізний трос.
Як повідомлялося, в Україні через спалах поліомієліту почалася кампанія з щеплень, і в МОЗ пояснили батькам, кому потрібно вакцинуватися і чим саме.