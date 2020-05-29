Український МакГрегор побив російського блогера в Таїланді: не стерпів

Аскар Можаров побив Максима Мернеса (колаж РБК-Україна)

Український боєць ММА Аскар Можаров вимагав від росіянина пояснень за знущання в мережі

Відомий український боєць змішаних єдиноборств Аскар Можаров в Пхукеті побив російського блогера і бізнесмена Максима Мернеса, який висміював одесита в соцмережах.

Сутичка сталася в Пхукеті, де спортсмен, якого у світі ММА називають українським МакГрегором, зараз проживає і тренується. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Зазначається, що Можаров зустрівся з Мернесом і вирішив поговорити по-чоловічому щодо його знущань в Instagram.

Українець розповів, що кривдник поводився зухвало і кидався фразами "Ти хто такий" і "Чого ти так зухвало себе ведеш".

"Не виключаю, що свідомо намагався спровокувати мене. Каюсь, не витерпів. Показав йому один зі своїх фірмових захоплень і обережно доторкнувся до його обличчя кулаком. Ненавмисно розбив його телефон", - зізнався 25-річний Можаров.

Також боєць додав, що росіянин тепер щось розповідає про виставковий бій. Річ у тому, що Мернес задумав "покарати Можарова його ж зброєю".

"Сформую справедливі правила та умови проведення бою, щоб нівелювати його очевидні переваги в антропометрії та фізичних кондиціях", - заявив росіянин.

Також він похвалився, що має більше підписників в мережі, а сам бій анонсував на осінь, поки ж має намір підготуватися.

"Не заздрю йому. Готовий битися з Мернесом однією лівою рукою. Ноги навіть підключати не буду. Пам'ятаю, як у 2013 році в Москву приїхав Володимир Кличко і влаштував громадську порку Олександру Повєткіну. Або як Сашко Усик у 2018 році в Москві декласував Мурата Гассієва. Мернеса чекатиме ще більш сумна доля. Чекаю від нього умов проведення бою", - прокоментував Можаров.

Аскар Можаров (фото: facebook.com/askar.mozharov)

Аскар Можаров розпочав професійну кар'єру в змішаних єдиноборствах у 2014 році. У 2018-19 роках володів поясом чемпіона в китайській організації YunFeng. Провів 25 боїв, в яких здобув 19 перемог.

24-річний росіянин Максим Мернес є блогером і бізнесменом, автором декількох книг. Зараз проживає в Таїланді, де володіє нерухомістю.

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Автор: Володимир Костирін