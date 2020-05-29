Украинский МакГрегор избил российского блогера в Таиланде: не вытерпел

Аскар Можаров побил Максима Мернеса (коллаж РБК-Украина)

Украинский боец ММА Аскар Можаров требовал от россиянина объяснений за издевки в сети

Известный украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров в Пхукете побил российского блогера и бизнесмена Максима Мернеса, который высмеивал одессита в соцсетях.

Стычка произошла в Пхукете, где спортсмен, которого в мире ММА называют украинским МакГрегором, сейчас проживает и тренируется. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Отмечается, что Можаров встретился с Мернесом и решил поговорить по-мужски относительно его издевательств в Instagram.

Украинец рассказал, что обидчик вел себя вызывающе и кидался фразами "Ты кто такой" и "Чего ты так дерзко себя ведешь".

"Не исключаю, что сознательно пытался спровоцировать меня. Каюсь, не вытерпел. Показал ему один из своих фирменных захватов и аккуратно дотронулся до его лица кулаком. Нечаянно разбил его телефон", - признался 25-летний Можаров.

Также боец добавил, что россиянин теперь что-то рассказывает про выставочный бой. Дело в том, что Мернес задумал "наказать Можарова его же оружием".

"Сформирую справедливые правила и условия проведения боя, чтобы нивелировать его очевидные преимущества в антропометрии и физических кондициях", - заявил россиянин.

Также он похвастался, что имеет больше подписчиков в сети, а сам бой анонсировал на осень, пока же намерен подготовиться.

"Не завидую ему. Готов драться с Мернесом одной левой рукой. Ноги даже подключать не буду. Помню, как в 2013 году в Москву приехал Владимир Кличко и устроил общественную порку Александру Поветкину. Или как Саша Усик в 2018 году в Москве деклассировал Мурата Гассиева. Мернеса будет ждать еще более печальная участь. Жду от него условий проведения боя", - прокомментировал Можаров.

Аскар Можаров (фото: facebook.com/askar.mozharov)

Аскар Можаров начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. В 2018-19 годах владел поясом чемпиона в китайской организации YunFeng. Провел 25 боев, в которых одержал 19 побед.

24-летний россиянин Максим Мернес является блогером и бизнесменом, автором нескольких книг. Сейчас проживает в Таиланде, где владеет недвижимостью.

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Автор: Владимир Костырин