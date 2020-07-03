Український курорт йде на жорсткий карантин: що заборонено

На Шацьких озерах посилили карантин через коронавірус (Колаж РБК-Україна)

На Шацьких озерах ввели суворі обмеження в курортній зоні

В Україні на більш жорсткий карантин йде курорт на Волині. Зокрема, обмеження будуть стосуватися відпочинку біля Шацьких озер. З 3 липня комісія з питань ТЕБ та НС на Волині прийняла рішення посилити карантинні обмеження в районах з масовим відпочинком людей.

На території району з 3 липня набули чинності обмеження у місцях відпочинку біля озер, в тому числі й в Шацькому районі. Заборонені регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні. Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Як повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, аналіз епідеміологічної ситуації показує, що рівень захворюваності COVID-19 у Волинській області перебуває на стабільно високому рівні. Станом на 2 липня регіон посів 4 місце в Україні по поширенню коронавірусної інфекції.

Комісія постановила з 3 липня:

Заборонити регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні в Шацькому районі.

Провести контрольними органами перевірку закладів на території області, які надають послуги з розміщення, в тому числі й бази відпочинку, майданчики для кемпінгу, хостели, санаторії, пансіонати, літні табори.

Шацькій районній адміністрації рекомендовано прийняти додаткові рішення для протидії поширенню інфекції коронавирусной.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть посилити карантин в Одеській області.

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Автор: Анна Шиканова