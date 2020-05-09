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Український комік продає кубок "Танці з зірками" заради порятунку дитини

STYLERПотрібна допомога    09.05.2020 - 17:55
Український комік продає кубок "Танці з зірками" заради порятунку дитини
Ласточкін допомагає онкохворій дитині (колаж: РБК-Україна)

Ігор Ласточкін вирішив продати кубок, який виграв на проекті "Танці з зірками"

Відомий український комік і суддя "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін продає кубок "Танці з зірками" заради порятунку онкохворої дитини. Він продає свою нагороду, щоб врятувати життя сина капітана команди "Таа-та-та-та", у якого діагностували лейкоз.

Про свою благодійну ініціативу Ігор Ласточкін оголосив на особистій сторінці в Instagram. Він заявив, що стартова ціна кубка становить 500 доларів – понад 13 тисяч гривень. Всі виручені кошти він направить на лікування сина гумориста Мирона.

Ігор Ласточкін вибрав платформою для проведення аукціону Instagram. У коментарях до запису він пропонує проводити торги, які закінчаться через два дні після старту – 10 травня.

"Ситуація зараз така: лікування проходить з позитивною динамікою, але гроші вже закінчилися вчора. Тому я оголошую благодійний аукціон, першим і єдиним лотом якого є кубок "Танців з зірками" 2018 року", – оголосив артист.

Капітан команди "Таа-та-та-та" Олександр Замша разом з дружиною і сином перебувають на лікуванні в Ізраїлі в одній з кращих клінік. Він зазначає, що Мирон на шляху до одужання від лейкозу. Коміка морально і фінансово підтримали й інші колеги по сцені, яким він публічно висловив подяку.

"Ми армія - перемога наш орієнтир! В цій боротьбі всі засоби гарні. Малюк Мирон потребує вашої підтримки!!! Репост не менш важливий!", - написав комік публікації.

Також він прикріпив реквізити для переказів:

Приват банк 4149 6293 8875 4558 - Замша Олександр
Монобанк 5375 4141 0218 5328 - Замша Катерина
Монобанк 5375 4188 0402 3752 - Замша Катерина
ПАТ ОЩАДБАНК 5469 3800 2720 3560 Одержувач: ОДНОПОЗОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ (Волонтер)
PayPal alexrubin61@gmail.com

Український комік продає кубок &quot;Танці з зірками&quot; заради порятунку дитини

Скріншот (instagram.com/lastochkin_igor)

Раніше стала відома дата прем'єри нового сезону "Ліги Сміху" на "1+1"

Теги Новини України благотворительностьИгорь Ласточкин
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