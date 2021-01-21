Український геном - унікальний: вчені зробили важливе відкриття

Вчені дослідили геном українців (колаж РБК-Україна)

Вчені дослідили український геном і змогли довести, що українська популяція має унікальну генетичну структуру, і на генетичній карті Європи вона лежить окремо.

Про це заявив генетик Тарас Олексюк з Ужгорода, який зараз працює в Оклендському університеті в США, в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми інакші, маємо свої особливості, що відображені у різній частоті окремих генетичних варіантів", - розповів він.

Завдяки результатам дослідження, яке провели 28 вчених зі всього світу на основі генетичного матеріалу від сотень українців, було виявлено 13 мільйонів генетичних варіантів, і науково вдалося довести, що на генетичній карті Європи українці лежать окремо.

"Тобто українці назагал мають трохи вищу частоту варіантів деяких форм раку, але меншу частоту інших форм, ніж, скажімо, інші народи Європи. У результаті, сумарна інформація про ці варіанти показує, що між двома українцями більше спільного, ніж між українцем й іспанцем, але іспанець і українець мають між собою більше спільного, ніж будь-хто з них має з китайцем. Тобто карта географічна і карта генетичної різноманітності, в цілому, збігаються. Але діагностичного "гену українця"» не існує", - зазначив професор.

Також Олексюк розповів, що новими даними, отриманими в результаті масштабного дослідження, зможуть зайнятися інші вчені з різних сфер - від біології та медицини людини до історії та археології й зробити нові відкриття.

Він додав, що відкриття генетичного різноманіття дуже корисне, зокрема, для медиків.

"Тобто, для фармкомпаній ми приблизно такі, як французи, але на 20% інакші... Тому й ліки для нас потрібні "на 20% інакші". Досі було несправедливістю для нашого народу, бо в інших регіонах світу медицина йде вперед і базується на даних генетичних досліджень, а у нас не було з чим працювати. От зараз є", - пояснив генетик.

Результати дослідження геному українців були представлені у січні в Ужгородському національному університеті та викликали справжній фурор. Дані також опубліковані в науковому журналі Oxford University Press.

Вчені вивчили генетичний матеріал сотень українців, які проживають на території протягом тривалого часу і мають предків - жителів України у третьому коліні.

"Наші результати показують, що генетичне різноманіття української популяції унікальним чином сформована еволюційними і демографічними силами і не може ігноруватися у майбутніх генетичних та біомедичних дослідженнях. Ці дані нададуть масу нової інформації, яка дозволить виявити безліч нових, ендемічних і пов'язаних з медициною алелів", - пишуть автори дослідження.

Основною метою роботи вчені назвали намір надати дані по всьому геному для раніше недопредставленої популяції в Східній Європі та забезпечити перехресну перевірку даних послідовностей геному і генотипам одних і тих же людей, отриманими за допомогою різних технологій.

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