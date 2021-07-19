Український футболіст загинув у страшній ДТП під Івано-Франківськом

Ігор Цимбалістий потрапив в серйозну аварію в Бурштині Івано-Франківської області. Український футболіст їхав в автомобілі Renault, водій якого не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Tata.

Про цю ДТП повідомила поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці в Facebook .

36-річний водій легковика помер відразу, а трьох пасажирів відвезли в лікарню. Пізніше Івано-Франківська обласна асоціація футболу написала, що в лікарні від отриманих травм помер 31-річний нападник Ігор Цимбалістий.

Ігор Цимбалістий (фото: facebook.com/football.if)

Він грав за професійні команди "Енергетик" з Бурштина і "Єдність" з Плисок. Остання його команда - "Прикарпаття-Тепловик" з Івано-Франківська.

У страшній аварії загинув футболіст Ігор Цимбалістий (фото: facebook.com/frankivsk.police)

За даними поліції, ДТП сталася сьогодні, 19 липня, о 6:15 ранку. Вантажівкою керував 27-річний житель Львівської області. У нього взяли кров для перевірки на стан сп'яніння та результат показав, що чоловік був тверезий.

У страшній аварії загинув футболіст Ігор Цимбалістий (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Водій вантажівки і його пасажир отримали незначні пошкодження.