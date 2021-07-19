ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинский футболист погиб в жутком ДТП под Ивано-Франковском

Новина українською →
Ивано-Франковск, Понедельник 19 июля 2021 20:21
Украинский футболист погиб в жутком ДТП под Ивано-Франковском Фото: в жуткой аварии погиб футболист Игорь Цимбалистый (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Роман Мирончук

Игорь Цимбалистый попал в серьезную аварию в Бурштыне Ивано-Франковской области. Украинский футболист ехал в автомобиле Renault, водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Tata.

Об этом ДТП сообщила полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

36-летний водитель легковушки скончался сразу, а троих пассажиров увезли в больницу. Позже Ивано-Франковская областная ассоциация футбола написала, что в больнице от полученных травм умер 31-летний нападающий Игорь Цимбалистый.

Украинский футболист погиб в жутком ДТП под Ивано-Франковском

Игорь Цимбалистый (фото:facebook.com/football.if)

Он играл за профессиональные команды "Энергетик" с Орлова и "Единство" с Плисок. Последняя его команда - "Прикарпатье-Тепловик" из Ивано-Франковска.

Украинский футболист погиб в жутком ДТП под Ивано-Франковском

В жуткой аварии погиб футболист Игорь Цимбалистый (фото: facebook.com/frankivsk.police)

По данным полиции, ДТП произошло сегодня, 19 июля, в 6:15 утра. Грузовиком управлял 27-летний житель Львовской области. У него взяли кровь для проверки на состояние опьянения и результат показал, что мужчина был трезв.

Украинский футболист погиб в жутком ДТП под Ивано-Франковском

В жуткой аварии погиб футболист Игорь Цимбалистый (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Водитель грузовика и его пассажир получили незначительные повреждения.

Напомним, что недавно ушел из жизни основатель и лидер легендарной группы "Звуки Му" Петр Мамонов. Он болел коронавирусом и последнее время находился в тяжелом состоянии.

Мы также писали о том, что от COVID-19 умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область ДТП
LITE
Праздник 19 июля: что строго запрещено, важные традиции, у кого день ангела
Праздник 19 июля: что строго запрещено, важные традиции, у кого день ангела