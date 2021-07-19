Украинский футболист погиб в жутком ДТП под Ивано-Франковском
Игорь Цимбалистый попал в серьезную аварию в Бурштыне Ивано-Франковской области. Украинский футболист ехал в автомобиле Renault, водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Tata.
Об этом ДТП сообщила полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.
36-летний водитель легковушки скончался сразу, а троих пассажиров увезли в больницу. Позже Ивано-Франковская областная ассоциация футбола написала, что в больнице от полученных травм умер 31-летний нападающий Игорь Цимбалистый.
Игорь Цимбалистый (фото:facebook.com/football.if)
Он играл за профессиональные команды "Энергетик" с Орлова и "Единство" с Плисок. Последняя его команда - "Прикарпатье-Тепловик" из Ивано-Франковска.
В жуткой аварии погиб футболист Игорь Цимбалистый (фото: facebook.com/frankivsk.police)
По данным полиции, ДТП произошло сегодня, 19 июля, в 6:15 утра. Грузовиком управлял 27-летний житель Львовской области. У него взяли кровь для проверки на состояние опьянения и результат показал, что мужчина был трезв.
В жуткой аварии погиб футболист Игорь Цимбалистый (фото: facebook.com/frankivsk.police)
Водитель грузовика и его пассажир получили незначительные повреждения.
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