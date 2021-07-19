Украинский футболист погиб в жутком ДТП под Ивано-Франковском

Игорь Цимбалистый попал в серьезную аварию в Бурштыне Ивано-Франковской области. Украинский футболист ехал в автомобиле Renault, водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Tata.

Об этом ДТП сообщила полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook .

36-летний водитель легковушки скончался сразу, а троих пассажиров увезли в больницу. Позже Ивано-Франковская областная ассоциация футбола написала, что в больнице от полученных травм умер 31-летний нападающий Игорь Цимбалистый.

Игорь Цимбалистый (фото:facebook.com/football.if)

Он играл за профессиональные команды "Энергетик" с Орлова и "Единство" с Плисок. Последняя его команда - "Прикарпатье-Тепловик" из Ивано-Франковска.

В жуткой аварии погиб футболист Игорь Цимбалистый (фото: facebook.com/frankivsk.police)

По данным полиции, ДТП произошло сегодня, 19 июля, в 6:15 утра. Грузовиком управлял 27-летний житель Львовской области. У него взяли кровь для проверки на состояние опьянения и результат показал, что мужчина был трезв.

В жуткой аварии погиб футболист Игорь Цимбалистый (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Водитель грузовика и его пассажир получили незначительные повреждения.