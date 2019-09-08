Український фільм отримав головний приз Венеціанського кінофестивалю: усі подробиці

Український фільм "Атлантида", режисером якого виступив Валентин Васянович, отримав приз Венеціанського кінофестивалю в номінації "Найкращий фільм".

Прем'єра кінокартини пройшла в конкурсній програмі фестивалю - Горизонти. Варто зазначити, що цього року за перемогу в програмі Горизонти боролися 19 повнометражних фільмів. До участі у програмі добираються художні і документальні стрічки, які представляють нові тенденції в розвитку кінематографа.

Валентин Васянович (фото з соцмереж)

У фільмі "Атлантида" розповідається про перемогу України у війні з Росією. При цьому події розвиваються на Донбасі в 2025 році. У кінокартині зображені наслідки війни, які призвели до того, що територія військових дій стала непридатною для життя.

Варто зазначити, що Валентин Васянович є не тільки режисером фільму, але і автором сценарію, оператором і продюсером. У зйомках кінокартини брали участь волонтери та військові, які були в зоні АТО.

Нагадаємо, що Донбас шокував запустінням і разрухами. Шахта "Бутівка" повністю розбита і розбомблена, тут загинуло безліч українських воїнів.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі від кулі снайпера загинув боєць з Херсона. У нього залишився маленький син.