Український епідеміолог прогнозує спад пандемії вже на Новий рік

Складна епідеміологічна ситуація через коронавірус в Україні зміниться вже до Нового року, коли пандемія має піти на спад.

Такий прогноз дав розробник "української вакцини" від COVID-19, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов в інтерв'ю УНН.

"У нас зараз з вами сезонний підйом респіраторних захворювань. Потім він також стрімко буде знижуватися", - розповів професор.

Також інфекціоніст висловив абсолютну впевненість, що кількість нових заражень буде знижуватися до новорічних свят.

"Думаю, що на Новий рік ми усі відзначимо, що, слава Богу, пандемія пішла на спад. Я абсолютно впевнений, що вона піде на спад. А вже до квітня погода стане кращою, і у нас не буде такої захворюваності. Все стане набагато краще", - запевнив Фаворов.

При цьому епідеміолог прогнозує нове загострення у наступному жовтні, у разі, якщо "до того часу ми не зможемо використовувати вакцину".

Заступник гендиректора по науці Міжнародного інституту вакцин при ООН також висловився на підтримку практики карантину вихідного дня як спосіб "пригальмувати" швидкість розповсюдження хвороби.

"Дивіться, візьмемо тиждень - це 7 днів. Припустимо, умовно у особи 100 контактів на день, тобто, в тиждень у неї 700 контактів виходить. Так ось, якщо з цього числа два дні відняти, значить у неї буде за тиждень 500 контактів. Це на 25% скоротить число контактів. Відповідно, і кількість заражених скоротить. Якщо ви скорочуєте ці контакти на два дні, то ви знижуєте ймовірність зараження. Відсоток може бути менше, це все умовно, нехай математики моделюють. Але все одно скорочення контактів призводить до зменшення числа хворих.", - пояснив Фаворов.

Раніше повідомлялося, що у ВООЗ зробили заяву про те, що пандемію COVID-19 зупинить вакцинація 60-70% населення.

Нагадаємо, що головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська запропонувала радикальні заходи для зупинки COVID-19 в Україні.