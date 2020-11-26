Голубовська запропонувала радикальні заходи для зупинки COVID-19 в Україні

Ольга Голубовська (фото: РБК-Україна)

Медик виступила за введення повного локдауну

Відомий київський лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська виступає за введення в Україні повного локдауну, який міг би зупинити швидке поширення коронавірусної хвороби і значно поліпшити епідеміологічну ситуацію.

Про це головний позаштатний інфекціоніст МОЗ розповіла на Українському жіночому конгресі.

Заслужений лікар України вважає, що нинішні обмеження і карантин вихідного дня не дадуть бажаного результату, і для реальної боротьби зі зростанням нових випадків захворювання COVID-19 потрібні радикальні заходи.

"Я за повний локдаун, звичайно. Тому що ці напівзаходи - вони ні до чого не призводять. У протидії такого інфекційного захворювання геть нічого не змінилося з середніх століть. Коли немає засобів специфічного лікування і специфічної профілактики. Це тільки роз'єднання, максимальне переривання передачі в популяції, від людини до людини. Це тільки треба перервати ланцюжок", - заявила Голубовська.

При цьому медик зазначила, що не знає, як це можна зробити економічно в нинішніх українських реаліях.

"Це вже питання не до мене, але напівзаходи ні до чого не приведуть. Ось чому Китай впорався? Ми звичайно не можемо собі цього дозволити, і напевно багато цивілізовані країни не можуть дозволити. Це дуже дорого робити, що робив Китай... Коли виникає нове інфекційне захворювання, потрібно виявити нульового пацієнта, першого інфікованого, і навколо нього окреслити вогнище. І цей осередок повинен бути протестований, обстежений, ізольований на максимальний термін. Тобто це ціла робота епідеміологів, яку ніхто не бачив. У нас немає ресурсу зараз на це. І тільки тоді можна стримати цю епідемію", - розповіла вона.

Голубовська прогнозує пік захворюваності на коронавірус на грудень-січень. Крім того, лікар-інфекціоніст пояснила, чому в Україні погіршилася ситуація з COVID-19.

"Зараз, коли ми вже знаходимося на інтенсивній передачі інфекції - ще пік буде в грудні-січні - і він наростає. Ви бачите статистику - у нас смертність збільшується зараз у молодших людей - до 60 років - це страшно, просто страшно! І зараз ми всі в осередках, і повинні сприймати як потенційно інфікованих. Зараз його (COVID-19) сезон.... Чому зараз важчі випадки захворювання? Тому що в силу погодних умов людина отримує велику дозу збудника", - заявила заслужений лікар України.

Відео: Голубовська виступила за введення повного локдауну в Україні

Раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ, повний локдаун в Україні можуть ввести 20 грудня.

Нагадаємо, нещодавно Голубовська назвала головне ускладнення COVID-19 і як уникнути важких наслідків.