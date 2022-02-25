Український боєць підірвав міст разом із собою, щоб не дати ворогу пройти

Спецоперація була проведена, щоб зупинити просування танкової колони через Кримський перешийок.

Там ворога одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Було прийнято рішення про підрив Генічеського автомобільного мосту.

Виконати цю задачу викликався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг.

"За словами побратимів Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону", - йдеться в повідомленні.

Наразі йдеться про те, що матрос Віталій Скакун може бути відзначений державною нагородою посмертно.

Українці в коментарях висловлюють захоплення нашим героєм: "Батькам щирі співчуття і низький уклін за сина! Вічна пам'ять Герою!"; "Герої не вмирають! Щирі співчуття рідним! Ніколи не забудемо!"; "Синочку, царство тобі небесне, вічна пам'ять герою, батькам співчуття та велика подяка за сина, низький уклін"