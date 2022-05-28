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Український боєць на фронті присвятив вірш братові. Він торкає до сліз (відео)

Захисник України присвятив вірш братові (скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Захисник України Павло Вишебаба захищає нашу країну і служить на Донбасі. Також він пише проникливі вірші, які публікує в соцмережі.

Цього разу він присвятив поезію, загиблому в бою брату і запостив відео в мережі.

На горищах - зірки, повний місяць виростає в хлів.

Наче клапті пітьми, клен скидає з гілок круків.

І щоночі накатує шепотів різнобій,

серед них найвиразніший голос - це голос твій.

Бо рідніше рідні, коли хвиля збивала з ніг,

ставши мені ти в ту мить, коли поруч навік поліг.

Через це ти, напевно, навідуєш з-за межі

і запитуєш пошепки, як воно — далі жити.

Поки смерть заряджає для мене лиш холості,

голе тіло твоє височіє над пагорбом на хресті.

Проведи до живих, проведи через ліс густий

і пусти мене, брате, прошу тебе, відпусти.

***

Вірш написано 26 травня 2022 року. Воно не може не залишити нікого байдужим, як і інші творіння бійця.

У коментарях користувачі захоплюються талантом українського захисника.

Маємо відпускати, щоб вони віднайшли спокій і царство небесне. Одвічна туга тепер наше життя. Дивитися на зорі і пам " ятати тих, хто не повернувся з війни.

  • Твори! Це одне з твоїх духовних призначень, брате.
  • Дуже глибокі слова, Павло, такий прекрасний талант.
  • Тільки сьогодні подумала що вже чотири дні вас не чути.Дякую, за вірші! Дякую, що живі! Хай вас Бог береже!
  • Для того, щоб зробити гарний меч, по ньому треба стукати багато разів, класти в вогонь, знову стукати. Труднощі загартовують, роблять сильніше. І якщо не будемо справжнім залізом, то здамося під такими труднощами. Чи готові ми пройти таке тренування, чи готові здатися?

Що відомо про бійця

Павло Вишебаба народився в Краматорську, йому 36 років, зараз він захищає Україну від російських військових на Донбасі. Він навчався на факультеті журналістики в Маріупольському державному університеті.

Позивний " Капелан "він отримав за те, що у військовій їдальні попросив пісну їжу, так як є веганом, а кухарі думали, що він"капелан бригади".

Як ми раніше писали, український захисник написав вірш, який чіпає до сліз.

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