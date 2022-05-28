Український боєць на фронті присвятив вірш братові. Він торкає до сліз (відео)

На горищах - зірки, повний місяць виростає в хлів.

Наче клапті пітьми, клен скидає з гілок круків.

І щоночі накатує шепотів різнобій,

серед них найвиразніший голос - це голос твій.

Бо рідніше рідні, коли хвиля збивала з ніг,

ставши мені ти в ту мить, коли поруч навік поліг.

Через це ти, напевно, навідуєш з-за межі

і запитуєш пошепки, як воно — далі жити.

Поки смерть заряджає для мене лиш холості,

голе тіло твоє височіє над пагорбом на хресті.

Проведи до живих, проведи через ліс густий

і пусти мене, брате, прошу тебе, відпусти.

***

Вірш написано 26 травня 2022 року. Воно не може не залишити нікого байдужим, як і інші творіння бійця.

У коментарях користувачі захоплюються талантом українського захисника.

Маємо відпускати, щоб вони віднайшли спокій і царство небесне. Одвічна туга тепер наше життя. Дивитися на зорі і пам " ятати тих, хто не повернувся з війни.

Твори! Це одне з твоїх духовних призначень, брате.

Дуже глибокі слова, Павло, такий прекрасний талант.

Тільки сьогодні подумала що вже чотири дні вас не чути.Дякую, за вірші! Дякую, що живі! Хай вас Бог береже!

Для того, щоб зробити гарний меч, по ньому треба стукати багато разів, класти в вогонь, знову стукати. Труднощі загартовують, роблять сильніше. І якщо не будемо справжнім залізом, то здамося під такими труднощами. Чи готові ми пройти таке тренування, чи готові здатися?

Що відомо про бійця

Павло Вишебаба народився в Краматорську, йому 36 років, зараз він захищає Україну від російських військових на Донбасі. Він навчався на факультеті журналістики в Маріупольському державному університеті.

Позивний " Капелан "він отримав за те, що у військовій їдальні попросив пісну їжу, так як є веганом, а кухарі думали, що він"капелан бригади".