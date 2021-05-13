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Український блогер Івангай пред'явив Дудю нові звинувачення: відсутність професіоналізму

Автор: Styler

Відомий український блогер Івангай, справжнє ім'я якого Іван Рудська, продовжує звинувачувати російського журналіста Юрія Дудя в тому, як погано вийшло їх інтерв'ю в березні. При цьому українець заявив, що у Дудя немає професіоналізму.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сидяче інтерв'ю спеціально записувалося опівночі, попри те, що я просив писатися вранці. Але Дудю раптом "знадобилося вранці вже відлітати", - написав Івангай.

Він також зазначив, що ввечері він був дуже втомленим і вимотаним, тому так і вийшло.

"Подивіться денні кадри, на яких я не вимотаний і не втомлений. Писалося в ту ж добу. Або відсутність професіоналізму, або сикло", - додав блогер.

Скріншот з Twitter

Нагадаємо, Ивангай звинуватив Дудя у тому, що він вирізав з інтерв'ю розповідь про російсько-українську війну. Крім того, він прибрав розповідь блогера про Голодомор і репресії НКВС, яким піддався його дід.

Після цього Дудь прокоментував скандал у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що у своїх інтерв'ю вирізаються всі нецікаві моменти, щоб вкластися в хронометраж. Також видаляються, ті моменти, які важко слухати через незв'язну мову.

При цьому Дудь також опублікував ту частину інтерв'ю, яка була вирізана з підсумкового відео на YouTube.

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Новини України блогерЮрій Дудь