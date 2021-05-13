Український блогер Івангай пред'явив Дудю нові звинувачення: відсутність професіоналізму

"Сидяче інтерв'ю спеціально записувалося опівночі, попри те, що я просив писатися вранці. Але Дудю раптом "знадобилося вранці вже відлітати", - написав Івангай.

Він також зазначив, що ввечері він був дуже втомленим і вимотаним, тому так і вийшло.

"Подивіться денні кадри, на яких я не вимотаний і не втомлений. Писалося в ту ж добу. Або відсутність професіоналізму, або сикло", - додав блогер.

Скріншот з Twitter