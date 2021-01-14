Як український бізнес виживає в локдаун: хто залишився "на плаву" і у виграші

Локдаун 2021 в Україні розпочався 8 січня і розрахований попередньо до 24 січня. Всім закладам громадського харчування заборонили приймати клієнтів всередині, їм дозволено працювати тільки на винос і доставку. Бізнесмени вже хапаються за голову і кажуть, що другий локдаун сильно вдарить по них. За їх словами, вже зараз вони втратили 80% виручки.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, люди, які перейшли на "удаленку", теж перестали замовляти їжу онлайн і почали готувати вдома. Ресторатори скаржаться, у них залишилися тільки постійні клієнти, які замовляють доставку, щоб підтримати заклад.

А ось ресторатор Олег Винник зі Львова розповідає, що заклади в місті змогли заробити під час новорічних свят. Завдяки цьому вони зможуть пережити двотижневий локдаун. Не варто забувати, що після свят завжди попит на злачні заклади у людей вщухає.

Голова асссоціаціі ресторанного бізнесу Сергій Трахачов розповів, що одна третя частина українських закладів харчування не працює взагалі і вже є прогнози з приводу того, як локдаун позначиться на закладах.

"За три тижні локдауну, якщо його не продовжать, українська сфера громадського харчування втратить мінімум 7-8 мільярдів гривень. Але ті, хто раніше займався тільки доставкою, зараз у виграші, у них виручка збільшилася на 20%", - розповів Трахачов.

Як виживають закладу під час локдауну

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