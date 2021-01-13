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В Новий рік без "дитячих" та інших соціальних виплат: у чому причина затримки

Середа 13 січня 2021 18:31
В Новий рік без "дитячих" та інших соціальних виплат: у чому причина затримки
Соціальні виплати в Україні затримуються (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Соціальні допомоги на дітей, малозабезпеченим сім'ям, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства тощо - виплачуються щомісяця. Сьогодні вже 13 січня, а гроші українцям так і не прийшли.

Це також стосується і виплати житлових субсидій і пільг у грошовій готівковій формі. Про це повідомляють місцеві міські ради.

Звичайно соціальні виплати надходять в першій половині місяця. Але оскільки зараз початок нового бюджетного року, то затримки вважаються нормою.

Українцям також нагадали, що соціальні виплати не проводяться певного числа, а здійснюються управлінням соціальної політики лише після надходження коштів на зазначені цілі.

Після надходження коштів з держбюджету гроші на виплату всіх державних допомог за січень 2021 та субсидії та пільг за грудень 2020 будуть перераховані в банки та відділення пошти.

Нагадаємо, українським пенсіонерам готують приємний сюрприз. Пенсії у 2021 році будуть підвищуватися в п'ять етапів. Крім того, з січня збільшуються мінімальні виплати до 2400 гривень для пенсіонерів у віці від 65 років, які мають повний стаж. Для жінок - 30 років, а для чоловіків - 35.

Раніше ми писали про те, що українські військові з 1 січня цього року будуть отримувати підвищені виплати - після укладання першого контракту з ЗСУ бійцям належить одноразовий бонус.

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Новини України Життя выплатыМіністерство соціальної політики

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