Українським водіям розповіли про нововведення, які стосуються доріг: що зміниться

Які зміни відбудуться?

Проектом змін до ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво" передбачається оновлення деяких вимог до автомобільних доріг. Серед них: нові умови створення шарів дорожнього полотна, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огорож тощо.

Це дозволить забезпечити вищий рівень безпеки для водіїв під час експлуатації ними об’єктів дорожньої інфраструктури.

Також у новій редакції ДБН розроблена таблиця для проектування транспортних розв’язок. Вони поділяються на класи відповідно до категорій доріг на перехрещеннях і перемиканнях, а також інтенсивності руху на них.

У ДБН надаються варіанти улаштування перехідно-швидкісних смуг в залежності від різних умов пересічення потоків.

Фото: в Україні почнуть будувати дороги по-новому (facebook.com/YuriyTatsiy)

"Оновлення будівельних норм щодо створення автомобільних доріг забезпечує реалізацію одного з важливих принципів програми Vision Zero, яка втілюється у Швеції задля підвищення безпеки дорожнього руху. Підхід цієї ініціативи передбачає будівництво та обслуговування безпечних доріг", - каже Тацій.