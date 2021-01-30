Українським пенсіонерам готують приємний сюрприз: кому і на скільки підвищать виплати

В Україні хочуть підвищити розмір виплат пенсіонерам "чорнобильцям" - такі законопроекти розглянув і підтримав парламентський комітет з питань екологічної політики та природокористування.
Мова йде про проекти закону № 4555 і № 4555-1, йдеться на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що ініціативи спрямовані на забезпечення виконання рішень Конституційного Суду в частині поновлення конституційних прав громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Вони передбачають забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2021 року.
Нагадаємо, що зараз мінімалка в Україні становить 6 тисяч гривень.
Також повідомляється, що таке підвищення пенсій буде поширюватися:
Відповідні законопроекти комітет рекомендував підтримати народним депутатам.
Раніше повідомлялося, що у 2021 році пенсії українців стануть більше.
Також ми писали про те, що нещодавно в Мінсоцполітики дали прогноз по запуску накопичувальної пенсійної системи.