Українським пенсіонерам готують приємний сюрприз: у Мінсоцполітики зробили заяву

Пенсії в Україні будуть підвищуватися в 2021 році в п'ять етапів, і з січня збільшуються мінімальні виплати до 2400 гривень для пенсіонерів у віці від 65 років, які мають повний стаж: для жінки - 30 років, а для чоловіків - 35.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2000 гривень, то вона (пенсія) буде підвищена на 400 гривень. Це буде 2400. У кого 2100, то, значить, на 300", - пояснила чиновник.

Лазебна уточнила, що таку нову мінімальну пенсію в Україні отримають 2,2 мільйона людей.

"Середній розмір підвищення для кожного з них він буде різний, буде 350-360 гривень", - додала міністр.

За її словами, сума найменшої пенсії становитиме 2400 гривень.

"У всіх, у всіх, в кого немає до цього порогу, всі отримають підвищення. Тому січень вже буде приємним сюрпризом для цієї категорії людей", - розповіла Лазебна.

Також чиновник розкрила плани щодо проведення індексації пенсій з 1 березня, проте нині у Мінсоцполітики точно не знають індексу, на який буде підвищений відсоток (бюджет Пенсійного фонду затвердять у січні).

Як заявила міністр, у 2022 році почнеться індексація пенсій для всіх без винятку категорій пенсіонерів.

"Неважливо, за яким законом тобі призначена пенсія (про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування чи про науку і науково-технічну діяльність), твоя пенсія має індексуватися", - зауважила вона.

Зазначимо, що в березні в уряді хочуть провести індексацію пенсій на 11%, а вже 1 квітня працюючим пенсіонерам - зробити перерахунок з урахуванням зарплати за час роботи на пенсії та набутого стажу.

Наступний етап підвищення виплат намічається на 1 липня. Відбудеться перерахунок пенсій і надбавок до них через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних з 1769 до 1854 гривень і надбавок до них.

Так, для громадян від 65 років зі стажем 30/35 років 1 липня пенсії зростуть з 2400 до 2600 гривень. Також буде введена щомісячна виплата 400 гривень для осіб 75-80 років, а якщо у них є стаж 20/25 років - пенсія становитиме не менше ніж 2500 гривень. Для осіб від 80 років розмір мінімальної пенсії з 1 липня 2021 складе 2600 гривень за наявності стажу 20/25 років, та зберігається додаткова щомісячна виплата - 500 гривень.

З 1 грудня 2021 року буде підвищення прожиткового мінімуму, через що мінімальна пенсія зросте до 1934 гривень.

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