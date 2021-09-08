Українським пенсіонерам будуть додатково давати по 5 500 грн щомісяця: кому саме

Так, відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 8 вересня.

Довічні державні стипендії з 1 червня 2021 призначили 26 громадянам України, а саме:

18 Праведників народів світу,

6 Праведників України,

2 Праведники Бабиного Яру.

Розмір виплат складатиме три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру пенсії чи заробітної плати. Тому загальна щомісячна сума виплати складатиме 5 562 тис. грн.

"Рішення розроблено на виконання Указу Президента України від 14.05.2021 № 193 "Про довічні державні стипендії для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.