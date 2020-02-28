По українських містах розкидали гаманці з грошима і пасткою (відео)

В містах України розкидали 50 гаманців з грошима, візитівкою, банківською картою і клаптиком папірця з пінкодом. Ці гаманці "розгубили" в п'яти найбільших містах – Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Метою соціального експерименту було дізнатися, наскільки чесні українці. Відео з підготовкою експерименту і його результатами розмістив Михайло Рогальський.

Варто відзначити, що поки гаманці йшли поштою в українські міста, частина з них залишилася без грошей – двох тисяч гривень.

У 40 гаманців вклали по 50 грн, а в 10 – по 500. Імена людей і пінкоди були вигаданими, а банківські картки порожніми. Карти повинні були показати, зі скількох спробують зняти гроші.

Люди, які знайшли гаманці, телефонували за номером, на який відповідала дівчина і говорила, що гаманець і гроші можна залишити собі.

Результати експерименту здивували:

15 з 50 гаманців намагалися повернути в первозданному стані,

33 гаманці пропали безслідно,

А 2 гаманця повернули, але без грошей.

По містах результати виглядають так:

Харків – 5 повернули, 1 – без грошей,

Київ – повернули 4 гаманця,

Дніпро – 4,

Львів – повернули 3 гаманці, 1 – без грошей,

Одеса – ні один гаманець не повернули.

З 10 гаманців з сумою по 500 грн повернувся тільки один, а з 14 банківських карт намагалися зняти гроші.

По містах України розкидали гаманці (відео: YouTube/Михайло Рогальський)

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