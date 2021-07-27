В українських Збройних Силах тепер новий головнокомандувач: що відомо про офіцера

Генерал-майор Валерій Залужний став новим головнокомандувачем ЗСУ замість Руслана Хомчака, який пішов у відставку, покинувши свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського.

Що відомо про офіцера, який 27 липня очолив українську армію, біографія 48-річного військового - читайте в матеріалі нижче.

Новий Головнокомандувач Збройних Сил пройшов всі щаблі військової служби від комвзводу до комбата. Звання "генерал-майор" отримав 23 серпня 2017-го.

Валерій Федорович Залужний уродженець Новоград-Волинського під Житомиром (народився 8 липня 1973 року). Свою долю пов'язав з військовою справою ще в юнацтві - після навчання в машинобудівному технікумі з відзнакою закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого об'єднаного командного училища в 1997 році. Через десять років закінчив навчання в Національній Академії оборони України (із золотою медаллю).

Валерій Залужний призначений новим головнокомандувачем ЗСУ (фото: facebook.com/vzaluznyj)

Згідно з даними з відкритих джерел, у 2007-му Залужний був призначений на посаду начальника штабу - першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади (Яворів, Львівська область).

Генерал ЗСУ Валерій Залужний (фото: facebook.com/vzaluznyj)

У жовтні 2009 року став командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Після російської військової інтервенції в Україну в 2014 році ця бригада брала участь у війні на Донбасі (підрозділи брали участь у найбільш запеклих боях на кордоні, за Савур-Могилу, за Іловайськ). Наприкінці року бригаду розформували, а за місцем її дислокації було створено нову - 14-ту окрему мехбригаду.

Валерій Залужний в Мар'їнці в Донецькій області в 2018 році фото: facebook.com/vzaluznyj)

У 2017 році був призначений начальником штабу - першим заступником командувача військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ. У 2018-2019 роках Залужний був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

Валерій Залужний (фото: facebook.com/vzaluznyj)

У грудні 2019-го став командувачем військами оперативного командування "Північ".

Валерій Залужний - новий головнокомандувач ЗСУ (фото: facebook.com/vzaluznyj)

У Валерія Залужного є дружина і дочка. В акаунті військового в мережі можна прочитати теплі вірші для дружини та побачити сімейні знімки.

Згідно з останньою декларації, офіцер володіє тільки авто Chery 2010 року випуску. Його дружині належить будинок на 62,9 "квадратів" і 4 земельні ділянки загальною площею 4,7 кв. м в смт Овідіополь під Одесою.

Всього за 2020 рік Залужний задекларував тільки офіційну зарплату в розмірі майже 600 тисяч гривень. Інших активів у військового немає.

Генерал-майор Валерій Залужний (фото: facebook.com/vzaluznyj)