В українських підручниках з історії знайшли карти без Криму: фотодокази
У шкільних підручниках з історії України для учнів 9 та 10 класів виявили зображення карти країни без Криму. На помилки звернули увагу історики Валерій Рижков і Віталій Скальський.
Про це 31 березня передає "Історична правда".
Так, прикрий ляп знайшли у підручнику "Історія України (рівень стандарту)" для 10 класу установ загальної середньої освіти". Автором є О.К. Струкевич, підручник випущений видавництвом "Грамота" у 2018 році.
На сторінках підручника чітко видно, що карта України зображена без кримського півострова.
В українському шкільному підручнику помітили карту без Криму (фото: istpravda.com.ua)
Цей підручник рекомендований міністерством науки і освіти України. Ознайомитися з ним можна за цим посиланням.
Крім того, "зникнення" окупованого Росією Криму з карти України сталося у підручнику "Історія України" для 9-класників - тих же автора і видавництва, тільки вій вийшов друком у 2017 році.
В підручнику з історії виявили карту України без Криму (фото: istpravda.com.ua)
Він теж рекомендований МОН України. Ознайомитися з підручником можна тут.
Раніше повідомлялося, що "Буквар" для першачків потрапив у скандал через цирк з тваринами - зоозахисники поскаржилися МОН України на черговий випадок "пропаганди негуманного ставлення до тварин".
Нагадаємо, що в грудні влада Львова показала карту України без Криму, після чого спалахнув скандал.