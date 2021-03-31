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В українських підручниках з історії знайшли карти без Криму: фотодокази

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 20:58
В українських підручниках з історії знайшли карти без Криму: фотодокази Колаж РБК-Україна: у підручниках помітили карти України без Криму
Автор: Володимир Костирін

У шкільних підручниках з історії України для учнів 9 та 10 класів виявили зображення карти країни без Криму. На помилки звернули увагу історики Валерій Рижков і Віталій Скальський.

Про це 31 березня передає "Історична правда".

Так, прикрий ляп знайшли у підручнику "Історія України (рівень стандарту)" для 10 класу установ загальної середньої освіти". Автором є О.К. Струкевич, підручник випущений видавництвом "Грамота" у 2018 році.

На сторінках підручника чітко видно, що карта України зображена без кримського півострова.

В українських підручниках з історії знайшли карти без Криму: фотодоказиВ українських підручниках з історії знайшли карти без Криму: фотодокази

В українському шкільному підручнику помітили карту без Криму (фото: istpravda.com.ua)

Цей підручник рекомендований міністерством науки і освіти України. Ознайомитися з ним можна за цим посиланням.

Крім того, "зникнення" окупованого Росією Криму з карти України сталося у підручнику "Історія України" для 9-класників - тих же автора і видавництва, тільки вій вийшов друком у 2017 році.

В українських підручниках з історії знайшли карти без Криму: фотодоказиВ українських підручниках з історії знайшли карти без Криму: фотодокази

В підручнику з історії виявили карту України без Криму (фото: istpravda.com.ua)

Він теж рекомендований МОН України. Ознайомитися з підручником можна тут.

Раніше повідомлялося, що "Буквар" для першачків потрапив у скандал через цирк з тваринами - зоозахисники поскаржилися МОН України на черговий випадок "пропаганди негуманного ставлення до тварин".

Нагадаємо, що в грудні влада Львова показала карту України без Криму, після чого спалахнув скандал.

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