RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українських будівельників кличуть до Ізраїлю на роботу: у посольстві розкрили деталі

Автор: Володимир Костирін

В Ізраїлі вирішили збільшити кількість робочих фахівців будівельної сфери з України, і анонсована процедура тестування і відбору заявників, яка пройде в Києві.

Про це 28 жовтня повідомили в Посольстві України в Ізраїлі на сторінці в Facebook.

У відомстві поінформували про зустріч українського посла Євгена Корнійчука з головою Федерації працівників будівельної та деревообробної промисловості Ізраїлю Іцхаком Мойалем, під час якої обговорили забезпечення прав і соцзахисту українців, які мають право на працевлаштування в Ізраїлі відповідно до Імплементаційного протоколу (будівельна галузь), а також залучення додаткових фахівців.

Зараз в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників (дані за жовтень).

"Наразі урядом держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до 2000 фахівців з України", - передали в посольстві.

Бажаючі відправитися в Ізраїль на легальну роботу можуть подати заявки, після чого буде перевірка з відбором.

Так, 8-11 листопада в Києві за безпосередньої участі ізраїльських екзаменаторів на базі Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" (вулиця Болсуновська, 31/37) відбудеться процедура тестування та відбору заявників.

У відомстві додали, що для уточнення всіх деталей можна телефонувати за такими номерами: 093-202 55 88, 097-20255 88.

Раніше повідомлялося, що Україна може розширити ЗВТ з Ізраїлем на сферу послуг.

Додамо також, нещодавно посол Ізраїлю розповів, як можна розв'язати проблему великої кількості нелегальних робітників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль