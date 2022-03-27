ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Для українських школярів будуть проводити уроки математики онлайн: все безкоштовно

Новость на русском →
Неділя 27 березня 2022 13:14
Для українських школярів будуть проводити уроки математики онлайн: все безкоштовно Фото: Діти зможуть займатися математикою онлайн (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Українським дітям надають можливість займатися онлайн математикою безкоштовно.

Про це повідомляє Мінцифра.

"Турбуємося, щоб школярі не відставали від освітнього процесу та вчасно здобували необхідні знання. Онлайн-школа МАТЕМА продовжує навчати дітей безплатно", - сказано у повідомленні.

Вже з цього понеділка для учнів 1–10 класів в онлайн-школі інтенсивність занять збільшиться відповідно до рівня шкільної програми.

Тож учні 1–6 класів матимуть по 2 уроки з математики на тиждень, а 7–10 класів - по 2 уроки алгебри та геометрії. Для учнів 11 класів невдовзі стартує підготовка до ЗНО з математики.

Розклад уроків у чатботі, який буде нагадувати вам про початок занять.

"Вивчайте математику на YouTube-каналі школи у фіксований час та виконуйте домашні завдання", - радять дітям.

Нагадаємо, що Шкарлет анонсував порядок завершення навчального року в умовах війни.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі