В українських школах ввели нові правила: що змінилося

В Україні з початку 2021 року школи перейшли на новий санітарний регламент, і тепер заклади середньої освіти працюватимуть за новими правилами. При цьому з 1 січня попередній аналогічний документ, який діяв майже 20 років, вже не є чинним.

Новий санітарний регламент для шкіл був розроблений Міністерством охорони здоров'я України, розповіли у прес-службі відомства.

Нові правила регулюють наявність у школах інтернету, зобов'язують обладнати туалети всередині будівлі, а також забороняють орендувати приміщення навчальних закладів під непрофільний бізнес.

Крім того, змінено підходи до організації харчування - в школах дозволяється організовувати кейтерінг, який має відповідати принципам і вимогам безпеки харчових продуктів на базі системи НАССР. Передбачено ряд обмежень щодо вмісту в стравах солі, цукру і жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ.

Санітарний регламент передбачає:

учні, які проживають на відстані понад 2 км від навчального закладу, забезпечуються транспортом для підвезення до школи;

всі працівники шкіл повинні проходити обов'язкові профілактичні огляди. У разі порушення термінів їх проходження працівники до роботи не допускаються;

визначено перелік продуктів харчування, які забороняється продавати у шкільних буфетах і шкільних автоматах: чіпси, сухарики, попкорн, ковбаси, сосиски, копчену і солену рибу, деякі солодощі тощо. Також встановлені групи харчових продуктів, які мають бути в щоденному шкільному раціоні учнів (злакові, овочі, фрукти і ягоди, молочні продукти) і врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами;

оренда приміщень шкіл не під освітні потреби заборонена;

встановлені вимоги до благоустрою території шкіл та осіб, які зобов'язані стежити за дотриманням норм і нести відповідальність за їх порушення;

дозволено для використання в навчальних закладах підключення до інтернету (роутери Wi-Fi повинні розміщуватися на висоті не менше 2 м від підлоги та вимикатися у позанавчальний час);

встановлені вимоги до обладнання, яке використовується в навчальних закладах: діагональ моніторів ПК повинна бути не менше як 15 дюймів, екрани ноутбуків - 14 дюймів, пристрої повинні мати клавіатуру і мишу;

для профілактики порушень осанки, зору і слуху пропонують не менше ніж 2 рази на рік пересаджувати учнів в інші ряди;

учнів, які часто хворіють на простудні захворювання, ревматизм, ангіну, рекомендують розміщувати в третьому ряду (біля внутрішньої стіни);

у закладах освіти повинні бути внутрішні санвузли.

В Україні запрацювали нові санітарні правила для шкіл (фото: moz.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що українські школи перейдуть на електронні щоденники та журнали.

Також ми писали про те, що з 19 грудня в українських школах і вишах ввели нові обмеження через карантин.