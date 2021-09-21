В українських школах з'являться вихователі безпеки: що вони робитимуть

В Україні в школах з'являться спеціальні вихователі безпеки, які будуть постійно перебувати в навчальних закладах і стануть сполучною ланкою між поліцейськими офіцерами та батьками, учнями та адміністрацією шкіл.

Про це 21 вересня розповіла заступник глави МВС Катерина Павліченко в ефірі програми " Сніданок з 1+1 ".

Нововведення впроваджується в рамках проекту "Безпечне дитинство", спрямоване "на створення безпечного середовища для дітей, захисту їх прав і законних інтересів"

Річ у тому, що з початку цього року в Україні було зареєстровано майже 3 тисячі кримінальних правопорушень, скоєних або дітьми, або з їх участю. При цьому кількість злочинів проти самих дітей - така ж.

Павліченко також зазначила, що міністерство планує посилювати і збільшувати поліцейську присутність в школах.

Що робитимуть вихователі безпеки в школах

"Це будуть не поліцейські, а вихователі, які пройдуть відповідний відбір і навчання на базі навчальних закладів системи МВС. Вони будуть розуміти специфіку роботи з дітьми орієнтуватися в тих проблемах, які сьогодні є, в тому числі в законодавчій площині, а також орієнтуватися на міжнародні практики", - пояснила заступник голови МВС.

Такі вихователі стануть передавати "копам" інформацію, що вимагає реагування, і працюватимуть "у тісному контакті" з правоохоронцями для створення безпечного середовища в школі.

Павличенко додала, що якщо школи невеликі та розташовані поруч, то на кілька навчальних закладів може бути один вихователь безпеки.