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В українських школах з'являться вихователі безпеки: що вони робитимуть

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Вівторок 21 вересня 2021 21:09
В українських школах з'являться вихователі безпеки: що вони робитимуть Фото: МВС України запускає новий проект для шкіл (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Україні в школах з'являться спеціальні вихователі безпеки, які будуть постійно перебувати в навчальних закладах і стануть сполучною ланкою між поліцейськими офіцерами та батьками, учнями та адміністрацією шкіл.

Про це 21 вересня розповіла заступник глави МВС Катерина Павліченко в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Нововведення впроваджується в рамках проекту "Безпечне дитинство", спрямоване "на створення безпечного середовища для дітей, захисту їх прав і законних інтересів"

Річ у тому, що з початку цього року в Україні було зареєстровано майже 3 тисячі кримінальних правопорушень, скоєних або дітьми, або з їх участю. При цьому кількість злочинів проти самих дітей - така ж.

Павліченко також зазначила, що міністерство планує посилювати і збільшувати поліцейську присутність в школах.

Що робитимуть вихователі безпеки в школах

"Це будуть не поліцейські, а вихователі, які пройдуть відповідний відбір і навчання на базі навчальних закладів системи МВС. Вони будуть розуміти специфіку роботи з дітьми орієнтуватися в тих проблемах, які сьогодні є, в тому числі в законодавчій площині, а також орієнтуватися на міжнародні практики", - пояснила заступник голови МВС.

Такі вихователі стануть передавати "копам" інформацію, що вимагає реагування, і працюватимуть "у тісному контакті" з правоохоронцями для створення безпечного середовища в школі.

Павличенко додала, що якщо школи невеликі та розташовані поруч, то на кілька навчальних закладів може бути один вихователь безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які області вирішили закрити школи в "жовтій" зоні з 23 вересня.

Також ми писали, як відрізняються зарплати вчителів в Україні та інших країнах.

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