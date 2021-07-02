На українських ринках стрімко знизилась ціна на малину: скільки коштує ягода

Так, наразі практично усі господарства південних областей приступили до збору врожаю ягоди. Також свої корективи внесла і погода.

Окрім того, на всій території країни встановилася тепла і сонячна погода, що помітно посприяло її швидкому дозріванню.

Ціна на малину?

Оптові партії малини надходять у продаж по 60-120 грн/кг, що в середньому на 48% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Водночас не зважаючи на стрімке зниження цін, на сьогодні малина на українському ринку пропонується до продажу в середньому в 1,7 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Як розповіли виробники, ціни на ягоду продовжать знижуватися і далі.

Користь малини

Ягода містить велику кількість вітаміну С і не втрачає цілющі властивості після термічної обробки, тому вона незамінна при простудних захворюваннях.

Крім того, в малині міститься саліцилова кислота, яка має жарознижувальну дію. Тому малина по праву вважається "натуральним аспірином". Але на відміну від ліків, ягоди не подразнюють слизову шлунка.

Включення в раціон ягід здатне поліпшити апетит і позитивно впливає на живлення мозку і серцево-судинної системи — все через фруктозу і глюкозу, які містяться у малині.

Калорійність малини досить низька — 46 ккал, що дає можливість є її при схудненні без шкоди для фігури.