На українських ринках дорожчає популярний овоч, який купують всі: яка зараз ціна

Яка ціна

Стрибок цін експерти пов'язують із початком періоду міжсезоння: середні сорти капусти поступово йдуть з ринку, а збирання пізніх фермери планують розпочати в останній тиждень серпня.

В результаті ціни на якісну білокачанну капусту на поточному тижні зросли до 22-27 грн/кг, що в середньому на 10% вище, ніж тижнем раніше.

Чи знизиться вартість

Також фахівці зазначають, що на сьогодні білокачанна капуста в Україні коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Однак, фермери заявляють, що сподіватися на зниження цін на початку осені, швидше за все, не варто.

Зокрема, невеликий спад цін можливий тільки на початку жнив, потім ціна тільки підвищуватиметься.

Додамо, що наразі триває сезон консервації і багато господинь заготовлюють різноманітні салати з капустою на зиму. У качанах цього овоча містяться цінні вітаміни, клітковина і мікроелементи. Досвідчені господині знають, що в консервованої капусти багато корисних речовин і заготовляють на зиму побільше банок.

Загальні ознаки гарної капусти для консервації: вона повинна бути щільною, вагомою, зі свіжим листям. Не варто купувати качан, якщо на ньому помітна якась сухість, млявість або надмірна твердість.

Капусту рекомендується купувати тільки в перевірених магазинах, бо вона схильна до накопичення нітратів. Качан повинен бути білого кольору, але якщо він занадто великий, то, швидше за все цей овоч вирощувався на нітратах.