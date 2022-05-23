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В українських пенсіонерів виникли проблеми з отриманням виплат: що потрібно знати

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Понеділок 23 травня 2022 12:31
В українських пенсіонерів виникли проблеми з отриманням виплат: що потрібно знати Пенсія в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні багато пенсіонерів не може зняти свої виплати. Все тому, що одні опинилися в окупації чи зоні активних бойових дій, а інші - виїхали за кордон. Усі пенсіонери отримають свої пенсії, але є певні нюанси.

Скільки може зберігатися невиплачена пенсія, повідомляють на сайті "На пенсії".

Як зняти невиплачену пенсію

Зокрема, згідно із законом можливе призупинення пенсійних виплат у разі, якщо пенсіонер не отримує грошей протягом пів року. Однак це можливе лише за рішенням Пенсійного фонду, в більшості випадків українцям продовжать нараховувати виплати, однак через пів року зміниться процедура отримання коштів.

Спеціалісти кажуть, що протягом перших пів року, коли українець не отримує пенсію, може отримати повний розмір виплати, але потрібно звернутись із заявою.

"Навіть якщо мине більше як рік, але не більше 3-х років, протягом яких пенсіонер не зміг отримати пенсію, він все одно може звернутися до органів Фонду за своїми грошима. Єдине, дещо змінюється процедура: спочатку громадянин отримає заборгованість за рік, а потім залишкові кошти повертатимуться щомісяця з виплатою поточної пенсії", - йдеться у повідомленні.

Також це правило поширюється і на українців, які виїхали за кордон. Коли вони повернуться до України, то їм потрібно буде звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Варто зазначити, що українці можуть піти на пенсію достроково. Це може відбутися за півтора року до досягнення пенсійного віку та за наявності повного страхового стажу, у разі розірвання трудового контракту у зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією компанії.

Окрім того, для цього потрібно стати на облік Держслужби зайнятості. Якщо українцю не знайдуть роботу або працівник не відповідатиме займаній посаді за станом здоров'я, тоді на пенсію можна вийти раніше.

Раніше ми повідомляли, як оформити пенсію онлайн.

Також ми писали, що біженці за кордоном зможуть отримувати соціальні виплати та пенсії.

Окрім того, читайте, що українцям змінили правила виходу на пенсію.

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