В українських Карпатах є загроза екологічної катастрофи: усі подробиці

У селищі Славське, знаменитому курортному місці в українських Карпатах, був зафіксований несанкціонований викид нечистот у річку. Про це повідомили в прес-службі Державної екологічної інспекції у Львівській області.

Як повідомили у відомстві, було виявлено кілька пластикових труб, за допомогою яких в місцеву річку Славку здійснювався скид каналізаційних стоків.

"При здійсненні державного (нагляду) контролю за дотриманням природоохоронного законодавства на території Славської селищної ради працівниками Державної екологічної інспекції в Львівській області спільно з громадським інспектором з охорони навколишнього середовища була виявлена пластикова труба по вулиці Устияновича, що веде в придорожню канаву вздовж дороги загального користування. Слід зазначити, що на момент проведення держконтролю відбувалося скидання каналізаційних стоків з подальшим потраплянням в річку Славка", - сказано в повідомленні Госэкослужбы.

Каналізаційні стоки з другої труби, яка була захована під бетонними блоками і переходила в придорожню канаву, були направлені в річку Опір.

Крім того, при перевірці біля будівлі очисних споруд екологи виявили витік рідких нечистот в грунт. Всі зразки грунту були зібрані для визначення вмісту забруднюючих речовин. Ведеться розслідування, щоб встановити коло осіб, які причетні до забруднення навколишнього середовища нечистотами.

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