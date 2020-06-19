В українських банках стали вимагати у клієнтів розписки при знятті грошей: подробиці

В Україні після запровадження фінмоніторингу у банках клієнтів стали більш пильно перевіряти при здійсненні великих грошових операцій, а в деяких випадках з'явилася вимога писати розписки - куди будуть витрачені кошти.

Подібні заходи зараз практикують у багатьох банківських установах, але ще не у всіх. Про це розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький, пише "Страна".

Він зазначив, що у підприємців і приватних осіб розписки при знятті депозитів понад 200 тисяч гривень просять надавати з максимальною деталізацією.

"Якщо із ФОП це ще якось можна зрозуміти, то простих людей новий підхід дивує і навіть шокує. Ну уявіть: ви рік тому відкрили депозит, пройшли в банку фінансовий моніторинг, поклали на рахунок 210 тисяч гривень. А тепер прийшли за терміном забирати свій внесок, а вам ставлять два запитання: чому ви знімаєте кошти з рахунку та на що їх витратите?", - розповів аналітик.

Такі розписки в банках вимагають в рамках нових принципів ризик-орієнтованого підходу - згідно з новим законом про фінансовий моніторинг (361-IX), що набрав чинності з 28 квітня, та постановою НБУ №65.

Слід нагадати, що напередодні "РБК-Україна" передавало пояснення першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової щодо прийдешніх нововведень. Вона висловилася про ризик-орієнтований підхід у роботі з клієнтами та зазначила, що мова тут може йти про політиків чи олігархів.

"Тобто тих, хто може проводити операції на великі суми. Операції звичайних людей - студентів, пенсіонерів, клієнтів в рамках зарплатного проекту та "білого" бізнесу, що платить податки - перевірятимуть менше. 95% банківських клієнтів належать саме до низькоризикової категорії", - сказала Рожкова.

Раніше ми писали про те, що зміниться для українців при впровадженні нових вимог банків для переказу грошей.

Також повідомлялося про те, що банкам заборонили штрафувати за прострочення платежів під час карантину.