На українських АЗС може істотно подешевшати бензин: названа причина

Ціни на бензин і дизель в Україні можуть впасти вже незабаром.
Про це в ефірі Національного телемарафону розповів голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Річ у тому, що на міжнародних ринках нафта знизилася в ціні.
"Ми бачимо значне здешевлення нафти на міжнародних ринках. І у зв'язку з цим здешевленням ми розуміємо, що і бензин в Україні повинен здешевлюватися", - сказав Гетманцев.
За словами експерта, відповідний податок, який буде частково повернутий з мирних часів, не вплине на вартість бензину.
"Ціна точно не зросте, а може навіть впаде, враховуючи світові ціни на нафту", - сказав голова Комітету ВР.
Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики поки не розглядатиме проект закону про повернення акцизів на паливо.
Причиною послужило те, що зараз занадто велика кількість поданих поправок.
Так, на сьогодні вартість бензину А-95 стартує від 48,33 гривень за літр. Преміум трішки дорожчий - близько 50 гривень.
Зауважимо, що дизельне пальне - найдорожчий вид палива на усіх АЗС країни.
Ціни ж на газ стартують від 25 гривень.
Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський повідомив, що у вересні 2022 року подорожчання бензину та дизельного палива в Україні не очікується.
За його словами, на глобальному ринку нафтопродуктів, починаючи із середини серпня, спостерігається зменшення маржі виробників бензину, що свідчить про стабілізацію даного сегменту. Аналогічна тенденція простежується і в частині дизельного палива, але з меншим градієнтом.
"Загалом, подорожчання нафтопродуктів у вересні очікувати не варто, навпаки має відбутись стабілізація цін на бензин та дизель на рівні 52 та 57 гривень за літр відповідно", - сказав Білявський.
Нагадаємо, 30 серпня Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про поверненні акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин і дизель складуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів.
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