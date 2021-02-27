Українських автомобілістів змусять заплатити податок на авто: повний список моделей

Українських автомобілістів у 2021 змусять заплатити податок на автомобіль. Йдеться про дорогі моделі, за які доведеться викласти 25 тисяч гривень податку на розкіш.
Повний перелік моделей представила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Відповідні вимоги озвучені у статті 267 Податкового кодексу України. Мова йде про авто, яким не більше п'яти років, а коштують вони більше 2,25 млн грн (з вирахування розміру мінімальної зарплати на початок 2021 року).
"Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) і середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року", - йдеться в статті нормативного акта.
Якщо ж власники будуть ухилятися від сплати податку на розкіш, сума буде зростати. Автомобілістам дається 60 днів - якщо цей період буде прострочений, то до суми додадуть 10% (до 90 днів), а за прострочення понад 90 днів, податок зросте на 20%. При цьому машину або інше майно можуть заарештувати.
Автомобілем в заставі користуватися можна буде, але продати, подарувати - не можна. А от податківці мають право продати таке авто. У такому випадку, вони вилучать суму податку та штрафу, а різницю повернуть власнику.
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