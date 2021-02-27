Українських автомобілістів змусять заплатити податок на авто: повний список моделей

Відповідні вимоги озвучені у статті 267 Податкового кодексу України. Мова йде про авто, яким не більше п'яти років, а коштують вони більше 2,25 млн грн (з вирахування розміру мінімальної зарплати на початок 2021 року).

"Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) і середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року", - йдеться в статті нормативного акта.

Якщо ж власники будуть ухилятися від сплати податку на розкіш, сума буде зростати. Автомобілістам дається 60 днів - якщо цей період буде прострочений, то до суми додадуть 10% (до 90 днів), а за прострочення понад 90 днів, податок зросте на 20%. При цьому машину або інше майно можуть заарештувати.

Автомобілем в заставі користуватися можна буде, але продати, подарувати - не можна. А от податківці мають право продати таке авто. У такому випадку, вони вилучать суму податку та штрафу, а різницю повернуть власнику.

Список моделей, на які поширюється податок на розкіш: