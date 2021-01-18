Українські зірки заспівали на прийомі у Лукашенка, а той вручив їм ордени

На новорічне свято до Олександра Лукашенка в Мінськ поїхали дві українські співачки – Ірина Білик та Еліна Іващенко. Вони виступили на святковому концерті 16 січня разом із зірками російської естради, а також отримали з рук Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, ордена.

Як повідомляє Фонд культурної солідарності Білорусі, українські артистки виступили на святковому концерті у Лукашенка.

"На новорічному прийомі Лукашенко виступили й українські співаки: Еліна Іващенко та народна артистка України Ірина Білик", - сказано в повідомленні на сторінці Фонду в Facebook.

А от видання Reformation повідомляє, що на цьому прийомі також виступили зірки російської естради – Стас Михайлов, Валерій Сюткін, Зара. Також був помічений екс-соліст ансамблю "Пісняри" Валерій Скорожонок.

Варто відзначити, що виконавці спочатку почали публікувати фото із заходу, але потім їх видалили або заблокували можливість переглядати та коментувати.

Відомо, що концерт пройшов у стилі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", і під час прийому Лукашенко роздав учасникам концерту ордени, медалі та подяки артистам, працівникам ЗМІ та державним діячам.

Ірина Білик – заслужена і народна артистка України. А Еліна Іващенко – переможниця декількох вокальних шоу в Україні, зокрема – "Голос. Діти" у 2016 році, "Х-фактор" у 2019 році, "Чорноморські ігри" у 2018 році та "Слов'янський базар" у 2020 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лукашенко назвав причини тривалих протестів у Білорусі.

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