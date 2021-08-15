Українські лікарі заново зібрали обличчя молодому хлопцю: фото до і після

Складну операцію робили 20-річному хлопцю який в п'ятирічному віці потрапив в ДТП, в результаті якої отримав переломи нижніх кінцівок і нейротравму.

При цьому тоді медики не помітили, що у нього був перелом нижньої щелепи. Через кілька років це позначилося на його здоров'ї. Хлопець не міг широко відкрити рот, йому було важко жувати і навіть спати.

Львівським фахівцям необхідно було повернути щелепи в правильне положення, а також відновити суглоби, які деформувалися.

Операція була проведена разом з литовським колегою Simonas Grybauskas, у якого вже є досвід подібних хірургічних втручань.

Результати операції

Через кілька днів після операції вид обличчя молодої людини змінився. Тепер він зможе забути про проблеми останніх років і не буде відчувати труднощів під час руху щелепою.

У Львові лікарі заново зібрали обличчя 20-річному хлопцю (фото: facebook.com/emergencyhospitall)