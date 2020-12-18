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Українські лікарі вперше пересадили органи одного донора чотирьом пацієнтам у різних містах

Автор: Володимир Костирін

У Рівному хірурги успішно провели операцію з пересадки серця пацієнту від донора посмертно. Крім того, органи також пересадили ще трьом людям, але вже в київському Інституті Шалімова.

Як розповів 18 грудня мер Рівного Олександр Третяк у своєму Facebook, 37-річний місцевий житель таким чином вже після своєї смерті врятував чотири життя.

Чиновник назвав цю сьогоднішню подію історичною для медицини Рівнго.

Надскладну трансплантологічну операцію з пересадки серця провели в КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради.

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Донором став житель Сарненського району, 1983 року народження, який отримав несумісні з життям травми. Рідні дали дозвіл забрати орган, що дозволило врятувати іншу людину - чоловік 1973 року народження успішно переніс операцію й отримав шанс на життя з новим серцем.

Повідомляється, що після цього печінку і нирки донора доставили в столицю, де органи пересадили реципієнтам в знаменитому Інституті Шалімова.

Хірурги в Рівному пересадили серце пацієнту від донора посмертно (фото: facebook.com/tretyak.rivne)

Нагадаємо, що близько тижня тому в Києві лікарі пересадили органи загиблого 38-річного чоловіка чотирьом пацієнтам, включаючи дитину, і в мережі показали фото унікальної для України операції.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ України Максим Степанов розкрив перші подробиці проекту з трансплантації органів.

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