Українські лікарі за шість днів пересадили сім органів: як пройшли операції

У Львові в Першому територіальному медичному об'єднанні за шість днів пересадили сім донорських органів. Зокрема, серед них були серце, печінка і п’ять нирок.
Про це розповіли на сторінці лікарні у Facebook.
Так, у спецоперації з порятунку життів людей взяла участь навіть Національна поліція України. Головним завдання правоохоронців полягало у якомога швидшому транспортуванні органів з Івано-Франківська, де від інсульту померла 52-річна жінка. У неї не було шансів на життя і рідні підписали згоду на донорство.
Зазначається, що одна нирка померлої дісталася 30-річній жінці, колишній військовій, мамі двох дітей, нирки якої безповоротно вразив коронавірус.
Львівські лікарі вирушили до Франківська, де в обласній лікарні допомогли з пересадкою нирки жінці. Інші органи "поїхали" до Львова.
Нирка і печінка – автомобілем, оскільки можуть довше перебувати поза тілом, а серце планували відправити вертольотом, адже кардіохірурги після вилучення мають лише три години для пересадки. Однак у плани втрутилася погода і вертоліт не прилетів. Тому було вирішено довезти орган машиною – 130 км в сніг і ожеледицю, щоб врятувати життя 67-річного чоловіка після трьох інфарктів, який чекав на нього в реанімації.
Зокрема, трансплантологи мали лише годину для проведення операції – і їм вдалося.
У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)
Потім автівки Нацполіції під звуки сирен привезли донорську печінку, яку отримала 27-річна львів’янка Мар’яна, що близько п'яти років жила з діагнозом "цироз печінки".
У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)
Також нирку отримав 38-річний Вадим із Хмельницького, який понад вісім років страждав на гломерулонефрит та вже понад 1,7 року перебував на гемодіалізі. Дві попередні запропоновані нирки йому не підійшли.
У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)
Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі провели трансплантацію серця чоловікові.
Також ми писали, що вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора.