Українські лікарі за шість днів пересадили сім органів: як пройшли операції

Так, у спецоперації з порятунку життів людей взяла участь навіть Національна поліція України. Головним завдання правоохоронців полягало у якомога швидшому транспортуванні органів з Івано-Франківська, де від інсульту померла 52-річна жінка. У неї не було шансів на життя і рідні підписали згоду на донорство.

Зазначається, що одна нирка померлої дісталася 30-річній жінці, колишній військовій, мамі двох дітей, нирки якої безповоротно вразив коронавірус.

Львівські лікарі вирушили до Франківська, де в обласній лікарні допомогли з пересадкою нирки жінці. Інші органи "поїхали" до Львова.

У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)

Нирка і печінка – автомобілем, оскільки можуть довше перебувати поза тілом, а серце планували відправити вертольотом, адже кардіохірурги після вилучення мають лише три години для пересадки. Однак у плани втрутилася погода і вертоліт не прилетів. Тому було вирішено довезти орган машиною – 130 км в сніг і ожеледицю, щоб врятувати життя 67-річного чоловіка після трьох інфарктів, який чекав на нього в реанімації.

Зокрема, трансплантологи мали лише годину для проведення операції – і їм вдалося.

У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)

Потім автівки Нацполіції під звуки сирен привезли донорську печінку, яку отримала 27-річна львів’янка Мар’яна, що близько п'яти років жила з діагнозом "цироз печінки".

У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)

Також нирку отримав 38-річний Вадим із Хмельницького, який понад вісім років страждав на гломерулонефрит та вже понад 1,7 року перебував на гемодіалізі. Дві попередні запропоновані нирки йому не підійшли.

У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)