Українські лікарі першими в світі провели операцію з видалення гігантської пухлини ока: як це вдалося

В Одесі успішно провели унікальну хірургічну операцію з видалення внутрішньоочної гемангіоми хоріоідеі великого розміру. Такі операції ніхто у світі ще не проводив.
Про це розповіли в прес-службі Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України.
Повідомляється, що 21-річна пацієнтка з синдромом Стюрж-Вебера і гемангіомою судинної оболонки ока (хоріоідеї) великого розміру (12,2 мм х 16,1 мм, вистояння в склоподібне тіло - 6 мм), яка збільшувалася протягом 2 років, могла позбутися зору, оскільки відомі методи лікування були неефективними через великі розміри новоутворення. У дівчини розвивалось ексудативне відшарування сітківки, що могло привести до розвитку неоваскулярної глаукоми з подальшою енуклеацією ока
Одеські лікарі прийняли рішення про проведення ендорезекції новоутворення з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин (ВЕБТ) за авторською методикою, розробленою спільно з інститутом Патона НАН України.
Вони ж розробили і необхідний для проведення втручань інструментарій.
Унікальну операцію провів завідувач відділом патології сітківки та склоподібного тіла, доктор медичних наук Микола Уманець.
В результаті хірургічного втручання молодій дівчині вдалося зберегти око як орган, а також у пацієнтки з'явився "предметний" зір.
Гемангіома + ексудативне відшарування сітківки (фото: institut-filatova.com.ua)
Результат високочастотного електрозварювання біологічних тканин (фото: institut-filatova.com.ua)
Склеральне ложе після повного видалення гемангіоми в межах здорових тканин (фото: institut-filatova.com.ua)
Раніше повідомлялося, що у грудні в Україні вперше провели операцію з пересадки дитині органу від донора посмертно. У Києві лікарі успішно пересадили нирки загиблого 38-річного чоловіка 3-річній дівчинці, а інші донорські органи врятували ще трьох людей.
Нагадаємо, нещодавно у Львові жінці видалили величезну пухлину вагою 30 кілограмів.